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1 час назад

Россияне рассказали о дачах своей мечты

Lenta.ru

Россияне рассказали о том, чего им не хватает на даче, чтобы ее можно было назвать дачей мечты. Соответствующий опрос провел портал «ВсеИнструменты.ру», его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру». Респондентов также спросили, какие условия должны быть в доме и на участке, чтобы на даче можно было жить круглый год.

Россияне рассказали о дачах своей мечты
Фото: ТАССТАСС

В опросе приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России. Опрошенные россияне признались, что почти у половины из них (45 процентов) на даче нет условий для круглогодичного проживания. Половина участников опроса рассказала, что хотела бы проводить на даче все сезоны.

Главным препятствием к тому, чтобы жить на даче круглый год, 48 процентов респондентов назвали отсутствие отопления, 23 процента — отсутствие водопровода, 22 процента — отсутствие канализации. У каждого пятого российского дачника на участке нет даже электричества, а 14 процентов владельцев участков не могут подъехать к ним зимой.

Среди тех, кто рассказывал об идеальной даче, десять процентов признались, что для полноценного отдыха на своем участке им не хватает интернета, еще девяти процентам — бытовой техники, а восемь процентов участников опроса недовольны качеством сотовой связи.

В ходе опроса стало известно, что у восьми процентов дачников на участке и вовсе нет дома.

Большинство любителей дач, как показывают результаты исследования, в 2022 году займутся благоустройством участков: оборудованием зоны отдыха, строительством бань и других помещений, ремонтом в дачных домиках.

Ранее специалисты рассказали, как подготовить дачу к лету. Первым делом дачникам посоветовали просушить хранившиеся зимой на даче вещи, а также сам дом.

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