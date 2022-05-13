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2 часа назад

Вильфанд: лето в России не будет холодным

Газета.Ruиещё 2

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что метеорологи ожидают, что лето 2022 года в России не будет холодным. Однако в Центральном и Приволжском федеральных округах сезон прогнозируется холоднее, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС.

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Фото: ТАССТАСС

"Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными", — рассказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии.

Ранее Вильфанд рассказал, что сильные дожди и грозы ожидают Архангельскую, Вологодскую, Ивановскую, Владимирскую, Ростовскую области в пятницу. До этого Вильфанд рассказал, когда в Москву придет теплая погода.

По его словам, с 11 мая в городе прекратится адвекция холодного воздуха с севера и начнет поступать теплый воздух с запада. Вечером этого дня температура воздуха поднимется до +18–20°C, однако в ночные часы опустится до +5–8°C.

Общество,Роман Вильфанд,
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