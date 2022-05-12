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1 час назад

Умер режиссер и актер Валерий Гришко

Елена Прошина

Российский режиссер и актер Валерий Гришко скончался на 71-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Умер режиссер и актер Валерий Гришко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее», — написал парламентарий.

Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким режиссера, назвав его уход огромной утратой для отечественного искусства.

Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года в Куйбышеве. В 1972 окончил Ленинградский институт культуры имени Крупской, с 1974 по 1979 год учился в ЛГИТМиКе. Карьеру режиссера Гришко начал в Ленинградском драматическом театре имени Комиссаржевской. С 2019 года он занимал пост художественного руководителя Самарского академического театра драмы имени Горького.

Как актер Гришко стал известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4» и «Морские дьяволы». Также снялся в фильмах «Левиафан», «Раскол», «Белый тигр», «Битва за Севастополь», «Налет» и других.

Общество,Валерий Гришко,Александр Хинштейн,Госдума,
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