Умер режиссер и актер Валерий Гришко

Российский режиссер и актер Валерий Гришко скончался на 71-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«В последнее время он тяжело болел. К сожалению, недуг оказался сильнее», — написал парламентарий.
Хинштейн выразил искренние соболезнования родным и близким режиссера, назвав его уход огромной утратой для отечественного искусства.
Валерий Гришко родился 12 ноября 1951 года в Куйбышеве. В 1972 окончил Ленинградский институт культуры имени Крупской, с 1974 по 1979 год учился в ЛГИТМиКе. Карьеру режиссера Гришко начал в Ленинградском драматическом театре имени Комиссаржевской. С 2019 года он занимал пост художественного руководителя Самарского академического театра драмы имени Горького.
Как актер Гришко стал известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4» и «Морские дьяволы». Также снялся в фильмах «Левиафан», «Раскол», «Белый тигр», «Битва за Севастополь», «Налет» и других.