"Неприемлемо и отвратительно": мать Сапеги о женитьбе Протасевича

Мать осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги назвала отвратительной женитьбу бывшего возлюбленного ее дочери, основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Как сообщает «МК», Анна Дудич рассказала, что о свадьбе Протасевича ее семья узнала от журналистов.

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«Нам позвонили, попросили отчима Софьи прокомментировать ситуацию. Он успел только сказать: "Кто это такой, мы его не знаем". Мой муж — настоящий мужчина. Для него случившееся неприемлемо и отвратительно», — отметила мать Сапеги.

Также Дудич назвала омерзительным заявление самого Протасевича по поводу свадьбы. Она вспомнила, что после ареста молодой человек говорил ей, что очень сильно любит Софью. Кроме того, женщина отметила, что Сапега ничего не знает о свадьбе бывшего возлюбленного.

«Я как женщина представляю, какой это будет удар для нее. Шестого мая ей вынесли приговор, а через три дня Роман женится», — добавила Анна.

Напомним, что о своей свадьбе Протасевич сообщил 9 мая, не назвав имени своей жены. Основатель NEXTA заявил, что на момент задержания в мае 2021 года они с Сапегой были на грани разрыва и последние семь месяцев их «фактически ничего не связывает».