Россиян предупредили о пике активности клещей

В настоящий момент на всей территории России наступил пик активности клещей, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов, сообщает PRIMPRESS.
«На данный момент сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Этот сезон идет уже прямо сейчас, и для того, чтобы получить надежные оценки, нужно проводить исследование, учет... В любом случае сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, и стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы ни жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе», – сказал Макенов на пресс-конференции.
Кроме того, по словам старшего научного сотрудника НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Ольги Германт, ежегодное число обращений в медицинские организации остается прежним.
«Ежегодно обращаются по поводу присасывания клещей в медицинские организации около 400-500 тысяч людей, четверть из них в основном дети. Но и эти цифры не меняются уже много лет. Надеемся, в этом году мы не побьем рекордов», – сказала она.