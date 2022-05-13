Россиян предупредили о пике активности клещей

«На данный момент сказать, стало ли клещей больше или меньше, дать такую оценку по России не представляется возможным, потому что в каждом регионе численность клещей может меняться и варьировать по-своему и отличаться от соседних регионов. Этот сезон идет уже прямо сейчас, и для того, чтобы получить надежные оценки, нужно проводить исследование, учет... В любом случае сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются и начинают подстерегать своих прокормителей. Сейчас самый пик, и стоит быть осторожным, в каком бы регионе России вы ни жили, сейчас стоит быть внимательнее на природе», – сказал Макенов на пресс-конференции.