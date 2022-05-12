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53 минуты назад

Apple запретила россиянам расплачиваться в App Store по номеру телефона

Вероника Полынина

Часть пользователей из России лишилась возможности оплачивать покупки в App Store через баланс номера телефона. Об этом сообщило издание iPhones.ru.

Россиянам запретили расплачиваться в App Store по номеру телефона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о клиентах мобильных операторов «Мегафон» и Yota. Информацию об ограничении платежей для них подтвердили в службе поддержки Apple.

Сейчас пополнять счет Apple ID и расплачиваться в App Store можно только через телефонные номера МТС, Tele2 и билайн.

Функция пополнения счета Apple ID через номер телефона стала особенно востребованной после отключения Apple Pay и ограничения работы карт Visa и Mastercard в России. Через App Store можно оплатить подписки на сервисы и приобрести платные приложения.

Ранее Apple ограничила возможность расплачиваться в App Store с помощью Qiwi-кошелька.

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