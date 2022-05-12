"Литрес" назвал книги, которые россияне читали на майских праздниках

Новый роман Стивена Кинга "Билли Саммерс", "Месяц за Рубиконом" Сергея Лукьяненко и первый том "Кармы" Ольги Громыко стали самыми популярными книгами у россиян на майских праздниках среди художественной литературы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса электронных книг "Литрес" в четверг.

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"Самым популярным художественным произведением (по выручке) на [майских] "каникулах" у россиян стала последняя вышедшая в России книга Стивена Кинга "Билли Саммерс". На втором месте - "Месяц за Рубиконом" Сергея Лукьяненко, на третьем - первый том произведения "Карма" Ольги Громыко в жанре боевая фантастика", - говорится в сообщении.

Также в первой пятерке лидеров среди художественной литературы второй том "Кармы" и еще одна книга Лукьяненко - "Лето волонтера".

При этом общий топ-3 "Литреса" по выручке на майских праздниках возглавили нон-фикшн бестселлеры "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" Эдит Евы Эгер, "Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень" Татьяны Мужицкой в аудиоформате и "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко.