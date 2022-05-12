Россияне стали меньше пить кофе

За 2021 год в России потребление кофе упало на 8,7% по сравнению с 2020-м, до 164 200 т. Об этом сообщил РБК гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Он отметил, что снижение интереса у россиян к кофейным напиткам началось ещё в 2020 году. Тогда потребление упало на фоне показателей 2019 года на 4,4%, до 179 800 т. Чантурия ожидает, что в 2022-м показатель просядет ещё на 7%.

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Исследовательская компания Ipsos подтвердила изданию падение потребления кофе. В четвёртом квартале 2021 года 55,7% россиян сообщили, что за последние три месяца пили растворимый кофе. В 2020 году об этом сообщали 62,1% респондентов. Молотый кофе и кофе в зернах потребляли 37,6% опрошенных в конце 2021 года против 42,1% за аналогичный период 2020-го.

В 2020 году кофе стали пить меньше на фоне введённых из-за пандемии ограничений, напомнил глава «Росчайкофе».

«Люди больше находились дома, на работу общепита действовали ограничения — это привело к резкому снижению потребления на 30% в первом полугодии 2020 года. Во втором полугодии рынок начал восстанавливаться, но не дошёл до тех объёмов, которые были в 2019 году», — объяснил эксперт.

В 2021 году потребление кофейных напитков снова упало, но уже по другой причине. Из-за неблагоприятных климатических условий в Бразилии резко выросли мировые цены на зелёный кофе. В среднем сырьё подорожало в 2–2,5 раза. Из-за резкого роста цен часть потребителей стала реже покупать кофе. В результате по итогам 2021 года кофейный рынок в России упал почти на 9%.

Ранее «Секрет» сообщал, что финская компания Paulig, которая специализируется на обжарке кофе, производстве специй и продуктов этнической кухни, продала свой российский актив.