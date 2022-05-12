Мизулина потребовала наказать Лебедева за "искажение истории"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что ее организация будет добиваться наказания дизайнера Артемия Лебедева за «сознательное искажение истории». Об этом сообщает Daily Storm.
По словам Мизулиной, Лебедев заявил, что Вторая мировая война началась с нападения Германии и СССР на Польшу.
«Сознательно искажает исторические факты. <…> Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самая настоящая реабилитация нацизма», - заявила Мизулина.
Она назвала Лебедева «кощунником, который ранее распространял отвратительные вещи про православие и святыни» и пообещала, что Лига безопасного интернета будет добиваться привлечения дизайнера к ответственности.
С мая в России начнут штрафовать людей, отрицающих роль СССР во Второй мировой и отождествляющих страну с нацистской Германией.
Новая статья административного кодекса 13.48 КоАП предусматривает штрафы от одной до двух тысяч рублей для граждан, до четырех тысяч - для должностных лиц, до 50 тысяч - для юрлиц.
За повторное отрицание «решающей роли» СССР во Второй мировой войне и «публичное отождествление» Советского Союза с нацистской Германией грозит административный арест до 15 суток или штраф до пяти тысяч рублей.
Протоколы по новой статье смогут составлять полицейские, сотрудники Роскомнадзора или прокуроры.