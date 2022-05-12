Москвичи на майские праздники предпочли остаться дома

— Раньше на майские праздники многие летали в Крым, но аэропорт Симферополя, как известно, закрыт, а ехать на полуостров поездом многие москвичи не захотели — это слишком долго, — рассказывает директор туристического агентства Игорь Тягун. — Поток «крымских» туристов мог быть перенаправлен в Сочи, но этого не произошло, т. к. авиабилеты подорожали. Самолеты на наш главный курорт теперь летят через Казахстан, что в среднем на 1,5 часа дольше, соответственно, выросли и цены на билеты. А еще в Сочи выросли цены на гостиницы, что тоже сказалось на спросе.