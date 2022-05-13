Начались исследования новой российской вакцины от коронавируса

Её разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Несколько добровольцев уже получили препарат, никаких негативных реакций на прививку у них нет, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.
Гинцбург отметил, что возникают сложности с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19: скрининг прошли более сотни человек, но прививают лишь тех, у кого антител нет.
Новая вакцина предполагает двукратное введение с промежутком в три недели, но компоненты препарата, в отличие от «Спутника V», одинаковые, уточнил Гинцбург.