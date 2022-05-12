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2 часа назад

Льготы по оплате капремонта предложили назначать автоматически

Парламентская газетаиещё 3

Депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Сергей Пахомов и Павел Качкаев 12 мая внесли на рассмотрение палаты законопроект, дающий возможность получить компенсации платежей за капитальный ремонт автоматически - без предоставления дополнительных документов.

Госдума рассмотрит закон о компенсации за капремонт без документов
Фото: ТАССТАСС

Компенсация платежей за капитальный ремонт в многоквартирных домах введена в 2015 году. Она устанавливается законом субъекта РФ и может предусматривать как частичное, так и полное освобождение от уплаты взносов за капремонт граждан определенных категорий, например, инвалидов I и II групп или неработающих собственников жилья при достижении возраста 70 или 80 лет.

Сейчас граждане с невысокими доходами и льготные категории людей для получения положенных им субсидий или компенсаций расходов на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляют необходимые документы в уполномоченный орган субъекта РФ сами, отмечается в пояснительной записке к документу.

Депутаты предложили внести изменения в статьи 169 и 171 Жилищного кодекса, принятие которых позволит освободить льготные категории граждан от посещения учреждений, уполномоченных на предоставление соцподдержки, и подачи документов для получения компенсации. Как пояснил Неверов в своем Telegram-канале, суть инициативы в том, что органы исполнительной власти или уполномоченные учреждения самостоятельно запрашивают документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного взаимодействия для предоставления гражданам компенсаций за оплату капремонта. Документ также оговаривает, что органы исполнительной власти и уполномоченные учреждения не вправе требовать от граждан информацию, подтверждающую уплату ежемесячных взносов за капремонт.

В случае принятия закона он вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Общество,Павел Качкаев,Сергей Пахомов,Сергей Неверов,Единая Россия,Госдума,
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