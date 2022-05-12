Бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев покинул колонию в Тверской области. Осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-министр освобожден условно-досрочно. Суд не получил жалоб на ходатайство Улюкаева об УДО.

Кадры с места событий публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что с территории исправительной колонии № 1 в Тверской области выезжают три автомобиля. По данным Telegram-канала SHOT, Улюкаев находится в Range Rover.