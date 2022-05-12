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24 минуты назад

Лепс заявил о желании пойти на передовую

Елена Прошина

Певец Григорий Лепс выступил перед участниками российской спецоперации на Донбассе. Исполнитель уже дал концерты в Донецке и Луганске. Впрочем, сам артист не считает это поступком и даже готов пойти на передовую. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Да я не считаю это поступком. А что здесь такого сложного? Я бы и на передовую поехал, но не пускают, потому что там любое скопление людей – это уже опасно. Мне все равно. А людей можно погубить», - сказала Лепс.

Певец уже приезжал на Донбасс. На этот раз он не только выступил перед ранеными, но еще и навестил детей и раздал деньги тем, кому они сейчас необходимы. По словам Григория, он это делает не за награды, а потому, что там живут его друзья.

«Я с ними давно знаком. Они ко мне в Москву приезжали. Я просто позвонил и сказал: я приеду. <…> Я знаю, что приехал, потому что посчитал это своим гражданским долгом. Я еще приеду. И не один раз», - рассказал артист.

Он также добавил, что готов был поехать на передовую, но ему отказали, т.к. это опасно и могут быть жертвы. Однако Лепс уверяет, что ему не страшно, потому что знает, за что может погибнуть.

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«За Родину. За Отечество. Я очень сожалею, что в российском государстве нет царя, как бы это странно ни звучало. Я считаю, что у России должен быть царь. Я бы вообще возродил монархию. Тогда бы фраза «За царя, отечество и веру» имела бы очень большой смысл», - говорит певец.

Он также подчеркнул, что россиянам нужно сейчас мобилизовать свои силы и возможности, сплотиться, стать единым государством, тогда Россию сложно будет сломать.

Напомним, что ранее Григорий Лепс присоединился к акции «Лучшим воинам мира» и посетил участников спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из военных госпиталей. Он пожелал им здоровья, а врачам — как можно меньше работы.

Общество,Видео,Григорий Лепс,
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