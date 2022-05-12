Бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, освобожденному из колонии по УДО, запретили менять место жительства без разрешения ФСИН. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московском районном суде Твери.

Об освобождении экс-главы Минэкономразвития стало известно 12 мая. Он выехал с территории колонии на автомобиле Range Rover.

29 апреля 2022 года Московский районный суд Твери подтвердил удовлетворение ходатайства Улюкаева об УДО. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти». 31 марта 2018 года экс-министра этапировали в место отбывания наказания.