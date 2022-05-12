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1 час назад

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 19 мая

Российская Газетаиещё 18

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 03:45 мск 19 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует авиаперевозчикам использовать вместо них аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - говорится сообщении.

Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центра страны был введен в ночь на 24 февраля и с тех пор неоднократно продлевался.

Общество,Росавиация,
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