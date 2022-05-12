Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 03:45 мск 19 мая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендует авиаперевозчикам использовать вместо них аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - говорится сообщении.