Россиянам описали жизнь без импортных продуктов

Экономист Егор Клопенко рассказал, какой станет жизнь в России , если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Клопенко описал россиянам жизнь без импортных продуктов и исключил голод в стране при полном отказе от них. Он напомнил, что Россия является лидером по производству зерна. Кроме того, страна самостоятельно обеспечивает себя семи стратегически важными продуктами. Среди них яйца, картофель, овощи, сахар, растительное масло и рыба. Также увеличивается экспорт молочной продукции и мяса за границу.