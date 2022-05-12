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41 минуту назад

Россиянам описали жизнь без импортных продуктов

Lenta.ruиещё 3

Экономист Егор Клопенко рассказал, какой станет жизнь в России, если поставки продовольствия из-за рубежа полностью прекратятся. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Россиянам описали жизнь без импортных продуктов
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Клопенко описал россиянам жизнь без импортных продуктов и исключил голод в стране при полном отказе от них. Он напомнил, что Россия является лидером по производству зерна. Кроме того, страна самостоятельно обеспечивает себя семи стратегически важными продуктами. Среди них яйца, картофель, овощи, сахар, растительное масло и рыба. Также увеличивается экспорт молочной продукции и мяса за границу.

«Россия обеспечивает сама себя практически всем необходимым набором продовольствия. И даже если весь мир перестанет поставлять продовольствие в Россию по причине его нехватки, то россиянам голодать не придется, хотя, конечно, придется серьезно изменить ежедневное меню, — заключил экономист.

Общество,Егор Клопенко,
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