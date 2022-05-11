Умерла журналистка Екатерина Проскурина

«Она была свободным художником, увлекалась журналистикой и литературой. Нам будет ее очень не хватать!» — сказала в разговоре с изданием вдова брата Проскуриной. Она добавила, что журналистка много лет была организатором «Проскуринских чтений» — ежегодного мероприятия, участники которого обсуждали жизнь и творчество ее отца-писателя.