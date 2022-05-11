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35 минут назад

Умерла журналистка Екатерина Проскурина

Lenta.ru

Дочь писателя Петра Проскурина, журналистка Екатерина Проскурина скончалась на 59-м году жизни после нескольких месяцев борьбы с раком. Об этом пишет KP.RU.

Умерла журналистка Екатерина Проскурина
Фото: библиотека имени Проскурина библиотека имени Проскурина

По данным издания, она умерла в понедельник, 9 мая.

«Тело женщины обнаружили ее родственники, которые и сообщили о произошедшем в полицию. При осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти зафиксировано не было», — заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, за несколько месяцев до смерти у Проскуриной диагностировали онкологическое заболевание. Точная причина ее смерти не называется.

«Она была свободным художником, увлекалась журналистикой и литературой. Нам будет ее очень не хватать!» — сказала в разговоре с изданием вдова брата Проскуриной. Она добавила, что журналистка много лет была организатором «Проскуринских чтений» — ежегодного мероприятия, участники которого обсуждали жизнь и творчество ее отца-писателя.

Петр Проскурин — известный советский и российский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Написал множество романов, повестей, рассказов. Популярность ему принес роман «Судьба», который был экранизирован в 1970-х годах. Писатель скончался в октябре 2001 года в Москве.

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