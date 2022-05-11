Какие грибы можно собирать в мае и где они растут

С наступлением первых теплых дней грибники выходят на тихую охоту. После весенних дождей почва уже достаточно прогрелась, грибы в мае не такая уж и редкость, как может показаться тем, кто лес чаще видит на картинках, чем ходит туда гулять. «Рамблер» рассказывает, где и какие грибы можно собирать.

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Майский гриб

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Самый известный майский гриб так и называется майский. Он очень красивый, а главное — вкусный, и пользуется заслуженной популярностью у грибников. Кстати, этот гриб относится к первой категории по вкусовым качествам, правда имеет характерный мучнистый привкус, но это его нисколько не портит, а наоборот добавляет пикантности.

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Внешне майский гриб похож на шампиньон: шляпка белого цвета с легким желтоватом оттенком в центре, диаметром около десяти сантиметров, ножка короткая и толстенькая. Растет на лесных полянках.

Трутовик серно-желтый

В начале мая можно собирать серно-желтые трутовики. Но в пищу их употребляют только в молодом виде. Старые грибы могут представлять опасность, по мере старения в плодовом теле начинают образовываться токсины. Такой гриб уже не годится в пищу.

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Растет на стволах деревьев и пнях на высоте примерно 40-50 сантиметров над землей. По мере роста приобретает характерную форму уха, вес взрослого гриба может достигать десяти килограммов.

Трутовик чешуйчатый

В народе его еще называют трутовик пестрый, пестрец или заячник. Узнать его можно по характерным чешуйкам на шляпке. Он также растет на стволах живых деревьев на небольшой высоте от земли, реже на пнях и сухих стволах.

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Есть этот гриб можно, пока он молодой. Определить это просто: если гриб ущипнуть, он будет легко крошиться. Со временем шляпка становится твердой, отравиться ей не получится, но есть ее уже не очень приятно.

Сморчок

Сморчки растут практически везде: в лесах, парках, полях, степях. Кстати, если вам нравятся эти грибы, запоминайте места, где вы их собирали, через год вы их сможете найти на том же месте.

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Несмотря на название, настоящие сморчки имеют не сморщенную, а пористую шляпку. Их ценят за прекрасный вкус, можно варить, жарить, а также сушить.

Строчок

А вот строчки как раз отличаются сморщенной шляпкой бурого или светло-коричневого цвета. Причем настолько сморщенной, что неопытный человек вряд ли поймет, что перед ним гриб. Строчки чаще всего встречаются в сосновых лесах на песчаных почвах.

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Строчки обитают преимущественно в сосновых лесах на песчаных почвах. Эти грибы относятся к условно-съедобным, перед приготовлением их советуют отварить в подсоленной воде четыре раза. В Европе их вообще считают несъедоными.

Вешенка беловатая (легочная)

И хотя вешенки не самые распространенные грибы, после весенних дождей шансы их найти существенно возрастают. Они предпочитают расти на трухлявых пнях, поваленных деревьях, реже на живых, но значительно ослабленных.

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Относятся к нормальным съедобным грибам, растут сразу большими группами, ножки срастаются в пучки, отличаются шляпками беловато-серого цвета, которые по мере старения приобретают слегка желтоватый оттенок.

Дождевик

Специалисты относят дождевик к четвертой категории, но на самом деле этот гриб один из самых вкусных. Опасность гриба в том, что его легко спутать с поганкой. Здесь как никогда работает правило: сомневаешься — не бери.

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Эти грибы хороши, пока молодые, как только на шляпках появились темные пятна, они становятся не пригодными в пищу. Их нельзя солить или сушить, их нужно есть сразу же после приготовления.

Опенок луговой

В конце мая на лугах и полянах и вдоль лесных дорог начинают расти луговые опята.

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Они обладают выраженным грибным ароматом и ярким вкусом, у грибников они не зря пользуются большой популярностью.

Опенок летний

Летние опята предпочитают расти на мертвой древесине большими группами. В сухую погоду шляпка матовая, желто-коричневая, при высокой влажности становится коричневой.

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Важно не перепутать съедобные грибы с ядовитыми — ложным опенком и галериной окаймленной.

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Ложные опята отличаются серовато-желтым цветом шляпки, пластинки с обратной стороны желтоватые.

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Галерина появляется в августе, чаще в хвойных лесах, у этого гриба полушаровидная шляпка, отсутствуют чешуйки на шляпке и ножке.

Правила приготовления

Тщательно промойте грибы и очистите от остатков почвы, веточек и другого лесного мусора. Вне зависимости от вида любые весенние грибы перед приготовлением нужно обязательно отварить в подсоленной воде дважды. После этого грибы можно жарить, делать из них фарш для грибных котлет и так далее. Оставшийся отвар не пригоден для приготовления супов и соусов, его нужно вылить.

Важно!