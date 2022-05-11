В Госдуме рассмотрят закон о доступе ФСБ к базам данных такси

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. В частности, планируется обязать службы заказа такси предоставлять данные ФСБ, следует из размещенного в среду в думской электронной базе документа.

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Инициативой предлагается ввести ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. Так, водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения. Кроме того, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Законопроект также предполагает создание регионального реестра такси. Всего предлагается создать три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси. В реестре легковых такси будут содержаться сведения об автомобилях, которые перевозчик вправе использовать.