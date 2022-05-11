В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
24 минуты назад

В России службы заказа такси обяжут предоставлять ФСБ доступ к базам данных

ТАССиещё 15

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий работу такси. В частности, планируется обязать службы заказа такси предоставлять данные ФСБ, следует из размещенного в среду в думской электронной базе документа.

В Госдуме рассмотрят закон о доступе ФСБ к базам данных такси
Фото: ТАССТАСС

Инициативой предлагается ввести ряд ограничений при допуске к управлению легковым такси. Так, водителем такси можно будет стать только после истечения года со дня восстановления права управления автомобилем после его лишения. Кроме того, водитель не сможет управлять такси, если он имеет более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Законопроект также предполагает создание регионального реестра такси. Всего предлагается создать три реестра: региональный реестр служб заказа такси, региональный реестр перевозчиков легковыми такси, а также региональный реестр легковых такси. В реестре легковых такси будут содержаться сведения об автомобилях, которые перевозчик вправе использовать.

Также законопроектом предлагается обязать службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности автоматизированный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Общество,Политика,ФСБ,Госдума,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители