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47 минут назад

Гай Германика решила продать на «Авито» свой фильм за 50 млн рублей

Елена Прошина

Режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что решила продать свой документальный фильм «Емельяненко» в частную коллекцию. Соответствующее объявление появилось на сервисе «Авито». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Гай Германика решила продать на «Авито» свой фильм за 50 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я продаю свой фильм на «Авито» и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет», — написала Гай Германика.

Согласно объявлению, стоимость запрещенного документального фильма «Емельяненко», который вышел в 2020 году, оценивается в 50 млн рублей.

«Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей», - говорится в объявлении.

Там также указано, что фильм рассказывает о жизни бойца ММА Александра Емельяненко, в том числе о деталях его личной жизни.

«Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой», — отмечено в сообщении.

Ранее Валерия Гай Германика рассказала, что работает над съемками нового документального фильма, посвященного бездомным людям. По словам режиссера, работа над проектом проходит тяжело.

Общество,Александр Емельяненко,
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