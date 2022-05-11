Учителей предложили приглашать на ТВ и снимать в кино

Специальный оргкомитет при Правительстве к осени должен подготовить и утвердить план по проведению в 2023 году в России Года педагога и наставника. Общественное обсуждение соответствующего проекта указа президента завершилось 21 апреля. К разработке плана мероприятий будут привлечены и региональные власти. По мнению парламентариев, тематический год повысит статус учителя в обществе, а восстановление единой системы оплаты труда сделает профессию еще более привлекательной для молодежи. Какие льготы и выплаты положены педагогам сегодня, разбиралось наше издание.

Фото: © Сергей Кисилев/АГН Москва © Сергей Кисилев/АГН Москва

В начале марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что педагогическое образование вошло в тройку лидирующих направлений, которые выбирают сегодня абитуриенты, обойдя по популярности и количеству поступивших студентов экономические и юридические дисциплины.

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Наше общество постепенно приходит к осознанию того, что работа учителя — не просто труд, а бесценное служение, в которое вкладываются не только знания, но и душа, сказала «Парламентской газете» президент Российской академии образования, экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева.

«Меня радует, что понимание этого происходит и на самом высоком уровне», — отметила она.

Значение тематического года Ольга Васильева видит в возможности привлечь дополнительное внимание к фигуре учителя и напомнить о его роли в жизни каждого из нас.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, понятие «учитель» в контексте русского языка имеет самую высокую коннотацию.

«Неслучайно ученики обращались к Христу со словом «учитель», — напомнил депутат. — Наша задача — чтобы учитель получил все положенное ему по майскому указу президента 2012 года: зарплату не ниже средней по региону и, я бы добавил, по стране, но работая на одну ставку».

Глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, начинавшая свою трудовую биографию с должности педагога-психолога, также ожидает, что Год педагога внесет вклад в повышение престижа учительской профессии. На это, говорит сенатор, сегодня работает огромная программа строительства и капремонта школ, обновления школьного оборудования в рамках нацпроекта. Ежегодно на эти цели будет выделяться 10 млрд рублей.

Второе — восстановление единой системы оплаты труда. Совет Федерации поднял эту проблему еще в 2020 году. Сейчас за одну и ту же работу в разных регионах платят разную зарплату. Это требует изменений, убеждена она.

«Далее, очень низка гарантированная часть зарплаты учителя, — отмечает сенатор. — У молодых педагогов она равна 8-12 тысячам рублей, а все остальное — за счет стимулирующих выплат».

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что Минпросвещения совместно с Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития разрабатывают требования к оплате труда учителей на основе принципов увеличения доли минимального гарантированного размера оплаты труда педагога, снижения дифференциации в пределах региона и повышения прозрачности системы оплаты для учителя. Ожидается, что с сентября 2022 года единые требования к системе оплаты труда в качестве эксперимента введут в шести регионах РФ.

Третье по счету, а по значимости — первое — это престиж труда и уважение общества, подчеркивает Лилия Гумерова.

«На встречах с профессионалами ведущих телеканалов я не раз задавала вопрос: доколе мы в прайм-тайм будем разбираться, кто от кого родил и с кем подрался? Почему телевидение и радио не знакомят общество с современными, думающими, интересными педагогами? Ведь очень важно показать такого современного учителя, которого любят дети и который состоялся в профессии».

Как правило, учитель на экране почти всегда антигерой или скандалист, участник непонятных историй, недоумевает Лилия Гумерова.

«Нужны современные проекты и программы, которые ставили бы серьезные вопросы жизни российского учителя и поддерживали его, прославляли профессию. Можно и в развлекательное шоу пригласить педагога — современного, интересного, эрудированного человека», — подчеркнула она.

Какие льготы положены педагогам

Уже сегодня в стране немало делается для улучшения материального положения и социального самочувствия учителей. Предоставление им льгот регулируется ФЗ «Об образовании» и региональными правовыми актами. Перечислим главные.

Увеличенный трудовой отпуск от 42 до 56 дней в год (для Крайнего Севера — до 80 дней). Раз в 10 лет можно взять годовой неоплачиваемый отпуск с сохранением за учителем должности.

Сокращенная рабочая неделя от 18 до 36 часов для разных категорий учителей. Часы сверх оплачиваются дополнительно.

Досрочный выход на пенсию при наличии стажа по специальности 25 лет.

Доплата за звание «Заслуженный учитель РФ» — не менее 15% от оклада и получение при выходе на пенсию звания «Ветеран труда» с прилагающимися дополнительными льготами и ежемесячными выплатами.

Льготы на транспорт, устанавливаемые региональными правовыми актами. В Москве компенсация равна 15% от оклада.

Молодые учителя имеют дополнительные преференции: единовременное пособие (подъемные — в среднем 15 тысяч рублей), ежемесячную надбавку от 20 до 50% от размера ставки в течение трех лет работы, предоставление социального жилья или различные льготы при оформлении ипотеки.

Участникам проекта «Земский учитель» полагаются: подъемные — 1 миллион рублей и 2 миллиона рублей (при переезде на Дальний Восток), единовременная выплата от 5 до 10 окладов для обустройства жилья.

Доплаты и надбавки

- С 2022 года действует ежемесячная доплата за классное руководство (550 рублей на класс, по 80 рублей на ученика и 5000 рублей из федерального бюджета) в школах и лицеях при вузах, кураторам групп в техникумах, училищах и колледжах федерального подчинения. Прорабатывается вопрос внесения поправок в законодательство, чтобы ее распространить на сотрудников школ и колледжей при региональных вузах, а также военных училищ.

- Ежемесячная надбавка за квалификацию (10-30% от оклада).

- Стимулирующие выплаты для педагогов дошкольного, общего, начального и среднего профессионального, дополнительного образования в виде премий и разовых надбавок до 30% оклада в зависимости от региона и финансовых возможностей школы.

- Компенсационные выплаты для учителей, работающих в условиях особой сложности или опасности. Они могут достигать до 200% от зарплаты. Преподаватели химии, информатики, технологии дополнительно получают не менее 4% от оклада.