Пока вы спали: отключение Украиной транзита российского газа и спрос на дачи

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Фото: Reuters Reuters

Постпред Крыма предрек вхождение украинских территорий в состав России

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Освобожденные южные территории Украины, имеющие общий культурный код с Россией и «подаренные» когда-то, станут еще одним российским регионом. Такое мнение РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», - заметил он.

Украина отключила треть российского транзита газа

Оператор газотранспортной сети Украины объявил о приостановке с 11 мая транзита газа в европейские страны через расположенную в Луганской области газораспределительную станцию «Сохрановка», сославшись на наступление форс-мажорных обстоятельств. На эту точку входа приходится до трети (32,6 млн кубометров в сутки) транзита, пишет «Коммерсант».

В свою очередь в «Газпроме» отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора и не видят никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. «Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен», - констатировал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Белград наращивает критику Москвы

Власти Сербии, говоря о беспрецедентном давлении на них западных стран, усилили критику Москвы в связи с российской спецоперацией на Украине. Так, вице-премьер Зорана Михайлович назвала Россию «угрозой свободной Европе», пишет «Коммерсант».

При этом в Белграде пока не спешат присоединяться к антироссийским санкциям и рассчитывают на новый газовый контракт по приемлемой цене. Президент страны Александр Вучич заверил, что Сербия «не станет топтать и рушить свои отношения с друзьями на востоке», но предупредил, что ее могут «вынудить поступить иначе».

Компьютеры в России стали доступнее

На фоне начала спецоперации России на Украине, обрушения рубля, введения антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек компьютеры, ноутбуки и комплектующие подорожали в среднем на 30%. Однако сейчас ситуация нормализуется и цены постепенно снижаются, сообщают «Известия».

Ретейлеры даже вернулись к проведению промокампаний и продажам компьютерной техники в рассрочку. «Это позволяет снизить стоимость техники до уровня января-февраля или даже ниже», - отметили в «М.Видео – Эльдорадо».

В России вырос спрос на дешевые загородные дома и участки

По данным участников рынка недвижимости, россияне стали скупать недорогие загородные дома и участки. Спрос на эти объекты в январе-апреле вырос на 25–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают «Известия».