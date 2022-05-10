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59 минут назад

Адвокат Алехиной заявил, что участница Pussy Riot покинула РФ после ужесточения наказания

ТАССиещё 2

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию после того, как суд ей заменил условный срок на реальный по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

Алехина в форме курьера сбежала из дома после ужесточения наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас ее нет в России, она каким-то образом уехала. Я не знаю, как ей это удалось, учитывая ту пристальную слежку, которую организовали за ней правоохранительные органы", - сказал он.

По данным некоторых СМИ, Алехина сбежала из дома в форме курьера Delivery Club, после чего переехала в Белоруссию, а затем смогла нелегально пересечь границу этой страны с Литвой.

Пресненский суд Москвы 21 апреля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене Алехиной наказания в виде ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на реальное лишение свободы из-за систематических нарушений ограничений, назначенных ей судом. Алехина на заседание не явилась. Как уточнила в ходе заседания представитель УФСИН, неотбытая часть наказания составляет 21 день.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину объявили в розыск

Алехина была приговорена к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в прошлом году. Суд признал ее виновной по ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). Ей были установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, не выезжать за пределы Москвы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации. Алехина систематически нарушала установленные ограничения, а также срезала браслет.

Общество,Мария Алехина,Даниил Берман,ФСИН,
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