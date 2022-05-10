Алехина в форме курьера сбежала из дома после ужесточения наказания

"Сейчас ее нет в России, она каким-то образом уехала. Я не знаю, как ей это удалось, учитывая ту пристальную слежку, которую организовали за ней правоохранительные органы", - сказал он.

Алехина была приговорена к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в прошлом году. Суд признал ее виновной по ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). Ей были установлены следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не изменять место жительства, работы или учебы без согласия соответствующего госоргана, не выезжать за пределы Москвы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, являться в специализированный госорган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации. Алехина систематически нарушала установленные ограничения, а также срезала браслет.