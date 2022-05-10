В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"

Константинопольский патриархат признанием "церкви" в Северной Македонии совершил грубое и политически мотивированное вторжение в пределы компетенции Сербской православной церкви (СПЦ). Московский патриархат не признает подобные решения, принимаемые без участия СПЦ, и надеется на аналогичную позицию других поместных церквей. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Константинопольский патриархат, как и в случае с Украиной, вновь решил выступить в качестве единоличного и самозваного вершителя судеб всего православного мира, единоличного и непререкаемого арбитра по всем церковным вопросам, совершив грубое антиканоническое и политически мотивированное вторжение в пределы компетенции Сербской православной церкви. Однако правомочное решение о статусе Православной церкви в Республике Северная Македония может принять только Сербский патриархат в лице своего Архиерейского собора. Любое решение, принятое без участия кириархальной Сербской православной церкви, не будет признано Русской православной церковью. Надеюсь, не признают его и другие поместные православные церкви", - сказал Балашов.
В понедельник греческая газета Ethnos сообщила, что Константинопольский патриархат признал раскольническую церковь Северной Македонии под названием "Охридская церковь" и восстановил с ней каноническое общение. В православном мире больше ни одна из поместных православных церквей не признает данную структуру. Северная Македония считается канонической территорией Сербской православной церкви, там находится автономная Охридская архиепископия, входящая в состав СПЦ.
Неканоническая Македонская церковь самовольно провозгласила свою автокефалию (полную независимость) от Сербской православной церкви в 1967 году, до этого она была автономной церковью в составе СПЦ. Однако новый ее статус не был признан в православном мире. В начале 2000-х годов часть духовенства и верующих Македонской церкви соединилась с СПЦ, вновь образовав автономную Церковь - Охридскую архиепископию.
То же историческое название - "Охридская архиепископия" - с 2009 года использует и раскольническая Македонская церковь, которая официально именуется в документах как "Македонская православная церковь - Охридская архиепископия". Власти Северной Македонии признают только эту православную общину в стране и отказываются регистрировать Охридскую архиепископию в юрисдикции Сербской церкви.