В РПЦ прокомментировали признание Константинополем "Охридской церкви"

"Константинопольский патриархат, как и в случае с Украиной, вновь решил выступить в качестве единоличного и самозваного вершителя судеб всего православного мира, единоличного и непререкаемого арбитра по всем церковным вопросам, совершив грубое антиканоническое и политически мотивированное вторжение в пределы компетенции Сербской православной церкви. Однако правомочное решение о статусе Православной церкви в Республике Северная Македония может принять только Сербский патриархат в лице своего Архиерейского собора. Любое решение, принятое без участия кириархальной Сербской православной церкви, не будет признано Русской православной церковью. Надеюсь, не признают его и другие поместные православные церкви", - сказал Балашов.