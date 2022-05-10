Умерла старейшая актриса московского театра

Заслуженная артистка России Наталия Макарова, служившая в театре имени Наталии Сац с момента его основания, умерла на 90-м году жизни. Об этом говорится в некрологе на сайте театра.

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«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине заслуженной артистки России Макаровой Наталии Ивановны, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац и служившей в нем с момента основания, с 1965 года», - рассказали в театре.

В некрологе подчеркивается, что Наталия Макарова была приглашена в труппу после окончания Института им. Гнесиных и сразу заняла «ведущее положение» в коллективе, создав «огромное количество блестящих сценических работ, составивших славу театра».

Актриса сыграла королеву в «Белоснежке» и купчиху в «Винтовке и сердце», бабу Ягу в опере «Волк и семеро козлят», бабушку в «Красной шапочке» и другие роли в спектаклях театра.

«Предельно честная, борец за правду, преданная делу музыкального театра для детей, требовательная (прежде всего к себе), ответственная и всегда очень обязательная, Наталия Ивановна была непререкаемым авторитетом. (…) Она до последнего дня радовалась каждому успеху своих коллег, жила интересами и событиями любимого театра, которому отдала всю свою насыщенную и прекрасную жизнь. Она любила Театр, и Театр любил ее», - отметили в пресс-службе.

О времени и месте прощания с актрисой в театре пообещали сообщить отдельно.