Умер главред первого мужского журнала в России

Советский и российский журналист, бывший главный редактор журнала «Медведь» Игорь Свинаренко скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили на своих страницах в соцсетях его друзья, художник-карикатурист Андрей Бильжо и журналист Сергей Николаевич.
Николаевич назвал причиной смерти Свинаренко продолжительную болезнь.
«Еще в 2010, кажется, году немецкие врачи давали не больше 25 процентов на то, что он выживет после сложнейшей операции. Но Свин (его мы так все звали) выжил. Он был сильный мужик. С великолепным чувством юмора», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в Мариуполе. В 1980 году окончил журфак МГУ, позже был обозревателем «Комсомольской правды», «Собеседника» и «Коммерсанта», главным редактором первого в России мужского журнала «Медведь», а также журналов «Архипелаг» и «Домовой».