Умер главред первого мужского журнала в России

«Еще в 2010, кажется, году немецкие врачи давали не больше 25 процентов на то, что он выживет после сложнейшей операции. Но Свин (его мы так все звали) выжил. Он был сильный мужик. С великолепным чувством юмора», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).