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52 минуты назад

Финансист назвал срок исчезновения наличных денег в России

Ura.Ru

Через десять лет наличные деньги в России станут экзотикой. Об этом URA.RU председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Назван срок исчезновения наличных денег в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доля бумажных денег в платежах у нас стремительно уменьшается. Это связано с тем, что все больше развиваются безналичные методы оплаты. Люди привыкли пользоваться картами. Появляются все новые сервисы, вытесняющие наличные, например — сервисы которые позволяют оставить безналичные чаевые. У нас появились социальные слои, которые практически уже обходятся без бумажных денег. Если нас не ждет каких-то новых вводных и потрясений, наверное, лет через 10 наличные уже станут экзотикой», — сказал Виктор Достов.

Он отметил, что пока есть люди, которые предпочитают именно бумажные деньги. «Это относится к пожилому поколению и к отдельным группам, например тем, кто не пользуются картами из религиозных соображений. Определенная доля бумажных денег задействована в сером секторе, когда люди платят наличкой, чтобы эти платежи не были видны, и не облагались налогом. Но этот сегмент довольно быстро сокращается», — объяснил эксперт.

На смену наличным: в России грядет масштабная денежная реформа

В кризисных ситуациях россияне предпочитают наличные средства, добавил финансист. «Как только в обществе начинается турбулентность, люди начинают снимать с карты деньги, чтобы держать под подушкой боясь, что безнал перестанет работать», — подчеркнул собеседник агентства.

Общество,Виктор Достов,
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