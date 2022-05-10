Назван срок исчезновения наличных денег в России

«Доля бумажных денег в платежах у нас стремительно уменьшается. Это связано с тем, что все больше развиваются безналичные методы оплаты. Люди привыкли пользоваться картами. Появляются все новые сервисы, вытесняющие наличные, например — сервисы которые позволяют оставить безналичные чаевые. У нас появились социальные слои, которые практически уже обходятся без бумажных денег. Если нас не ждет каких-то новых вводных и потрясений, наверное, лет через 10 наличные уже станут экзотикой», — сказал Виктор Достов.

Он отметил, что пока есть люди, которые предпочитают именно бумажные деньги. «Это относится к пожилому поколению и к отдельным группам, например тем, кто не пользуются картами из религиозных соображений. Определенная доля бумажных денег задействована в сером секторе, когда люди платят наличкой, чтобы эти платежи не были видны, и не облагались налогом. Но этот сегмент довольно быстро сокращается», — объяснил эксперт.