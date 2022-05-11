Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Текущая рабочая неделя будет сокращенной и продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

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Как следует из производственного календаря на 2022 год, День России — 12 июня — в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

В Роструде рассказывали, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.