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16 минут назад

Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Lenta.ruиещё 3

Текущая рабочая неделя будет сокращенной и продлится с 11 по 13 мая. Следующие длинные выходные ожидают россиян с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянам рассказали о следующих длинных выходных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из производственного календаря на 2022 год, День России — 12 июня — в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. Следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

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В Роструде рассказывали, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал россиянам, что переход к четырехдневной рабочей неделе произойдет в недалеком будущем. Депутат отметил, что отдельные предприятия уже работают в таком формате в рамках удаленной или неполной занятости. Нилов выразил мнение, что рынок сам придет к оптимизации, когда она возможна, а искусственные ограничения или навязывания лишь навредят.

Общество,Ярослав Нилов,Роструд,Госдума,
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