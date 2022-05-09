Более миллиона человек принимает участие в шествии Бессмертного полка в Москве

Более 1 млн человек принимают участие в шествии в рамках акции "Бессмертный полк" в Москве, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более 1 млн жителей и гостей столицы. Акция продолжается", - сказала она.

В рамках акции "Бессмертный полк" потомки победителей каждый год выходят на улицы городов и сел с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Шествие регулярно проходит в России 9 мая начиная с 2012 года, когда первая акция в современном формате состоялась в Томске. В 2019 году в шествиях в 3,7 тыс. городах и населенных пунктах России приняли участие более 10 млн человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акция "Бессмертный полк" проходила в онлайн-формате.