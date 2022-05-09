Песня «Катюша» прозвучала на разных языках народов России

Ко Дню Победы записано видео с исполнением этой песни детьми. Маленькие представители разных народов России исполнили одну из песен военных лет — легендарную "Катюшу" — на своих родных языках.

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В ролике, записанном специально к 9 мая, можно услышать строчки этой композиции на чеченском, татарском, кабардинском, марийском...

В 2022 году песня отмечает свой 84-й день рождения.Песня "родилась" с лёгкой руки Матвея Блантера ещё до Великой Отечественной.