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48 минут назад

Фильм «Африка» в День Победы покажут в 76 странах мира

Lenta.ru

Художественный фильм «Африка» в День Победы смогут увидеть зрители 76 стран мира. В имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» пресс-релизе сообщается, что киноленту о живущем на окраине блокадного Ленинграда 7-летнем мальчике покажут на международных площадках Россотрудничества в Австрии, Венгрии, Испании, Сербии, Турции, Польше и других странах.

Фильм «Африка» в День Победы покажут в 76 странах мира
Фото: Кино-Театр.РУКино-Театр.РУ

С 9 мая фильм, созданный при поддержке АНО ИРИ, можно будет найти и в отечественных кинотеатрах практически всех регионов страны. «По запросу Россотрудничества мы передали копии фильма для показа в Русских домах нескольких десятков стран мира. Кроме того, у нас состоится масштабная всероссийская кинопремьера картины, ее покажут в более чем тысяче кинотеатров России», — сообщил продюсер картины Эльбор Чернов, уточнив, что «Африку» можно будет увидеть в кинотеатрах «Каро», а также «Москино».

В центре сюжета киноленты — история семьи, переживающей зиму 1943 года в тяжелейший период блокады Ленинграда. Рассказывая о знакомстве с проектом, исполнительница главной роли Екатерина Гусева отметила, что история героев напоминает притчу. «Я никогда подобное не читала и не видела. Когда предложили ознакомится с сценарием, долгого ответа от меня не пришлось ждать», — призналась она.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Родионов, Екатерина Гусева, Олег Чугунов, Игорь Петренко, Марк Вдовин, и другие. В роли оператора-постановщика выступил Митя Горевой. Генеральный продюсер — Дмитрий Белосохов.

Съемки картины проходили в Горках Ленинских в январе 2021 года. Фильм успел заслужить высокие оценки жюри отечественных и международных кинофестивалей и завоевать более 20 премий.

Общество,Олег Чугунов,Алексей Родионов,Марк Вдовин,Екатерина Гусева,Игорь Петренко,Россотрудничество,
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