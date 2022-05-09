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1 час назад

В Херсоне прошел «Бессмертный полк»

Газета.Ru

Сотни жителей Херсона прошли в «Бессмертном полку» по аллее Славы к Вечному огню, сообщает РИА «Новости».

В Херсоне прошел «Бессмертный полк»
Фото: ТАССТАСС

Жители города пришли на акцию с семьями, держа в руках портреты своих дедов и прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и освобождали от фашистов в том числе Херсонщину.

«Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа», — рассказал агентству один из жителей Херсона.

Перед началом шествия местные артисты выступили с песнями военных лет. После этого представители местной администрации вместе с жителями города возложили цветы к Вечному огню. Военнослужащие РФ развернули на аллее полевую кухню для желающих, а также организовали праздничный концерт.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников и других.

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