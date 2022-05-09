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9 минут назад

Режиссер Константин Богомолов закатил скандал в Театре на Бронной

Слово и Дело

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов остался недоволен работой режиссера Микиты Ильинчика в постановке «Вишневый сад». Инцидент произошел после премьеры спектакля.

Режиссер Константин Богомолов закатил скандал в Театре на Бронной
Фото: ТАССТАСС

Богомолов начал отчитывать Ильинчика сразу после традиционного поклона. По словам худруга, в постановке отсутствует наглость и «мхатовские интонации», мешающие привлечению большого количества зрителей.

«Нам зал продавать надо, а не делать эстетский спектакль», — приводит KP.RU слова возмущенного Богомолова.

Среди зрителей на спектакле была замечена супруга худрука Ксения Собчак, которая проигнорировала присутствие мужа. Среди других звездных гостей отметились Ольга Бузова, Наташа Королева, Надежда Бабкина, Игорь Верник и другие.

Общество,Наташа Королева,Надежда Бабкина,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Игорь Верник,Константин Богомолов,
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