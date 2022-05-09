Режиссер Константин Богомолов закатил скандал в Театре на Бронной

Худрук Театра на Бронной Константин Богомолов остался недоволен работой режиссера Микиты Ильинчика в постановке «Вишневый сад». Инцидент произошел после премьеры спектакля.

Богомолов начал отчитывать Ильинчика сразу после традиционного поклона. По словам худруга, в постановке отсутствует наглость и «мхатовские интонации», мешающие привлечению большого количества зрителей.