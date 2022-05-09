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33 минуты назад

Российские космонавты присоединились к акции «Бессмертный полк». Видео

Александр Кузьмин

На Международной космической станции впервые прошла акция «Бессмертный полк на МКС». Портреты на станцию доставили в апреле на грузовом корабле «Прогресс МС-14». Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU».

Как сообщают «Известия», любой желающий мог отправить информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос». Космонавты рассказали, что они получили несколько сотен историй о подвигах родных участников акции, а также много слов благодарности за инициативу проведения акции. Фотографии тех, кто защищал страну в годы войны на орбите показали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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