На Международной космической станции впервые прошла акция «Бессмертный полк на МКС». Портреты на станцию доставили в апреле на грузовом корабле «Прогресс МС-14». Видео появилось в telegram-канале «IZ.RU».

Как сообщают «Известия», любой желающий мог отправить информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос». Космонавты рассказали, что они получили несколько сотен историй о подвигах родных участников акции, а также много слов благодарности за инициативу проведения акции. Фотографии тех, кто защищал страну в годы войны на орбите показали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.