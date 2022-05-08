В Госдуме предложили ограничить приток мигрантов в Россию

«Я в Москве наблюдаю много мигрантов. Или москвичи не хотят работать, там, где работают мигранты. В Москве меня это поразило. Курьеры, дворники, обслуживающий персонал, такси — везде мигранты. В этих условиях надо ограничивать приток мигрантов, учитывая ситуацию. Я интернационалист и к мигрантам нормально отношусь, но сейчас такая ситуация, что надо об этом подумать. Надо ужесточить требования и регулировать эти процессы. Учитывая ситуацию (санкции и уход из страны иностранных компаний), надо в первую очередь подумать о гражданах Российской Федерации», — заявил Алехин.