В Госдуме предложили ограничить приток мигрантов в Россию

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Алехин заявил, что в условиях ухода с российского рынка зарубежных компаний властям РФ следует максимально ограничить приток мигрантов в страну. Об этом сообщает URA.RU.
«Я в Москве наблюдаю много мигрантов. Или москвичи не хотят работать, там, где работают мигранты. В Москве меня это поразило. Курьеры, дворники, обслуживающий персонал, такси — везде мигранты. В этих условиях надо ограничивать приток мигрантов, учитывая ситуацию. Я интернационалист и к мигрантам нормально отношусь, но сейчас такая ситуация, что надо об этом подумать. Надо ужесточить требования и регулировать эти процессы. Учитывая ситуацию (санкции и уход из страны иностранных компаний), надо в первую очередь подумать о гражданах Российской Федерации», — заявил Алехин.
По его словам, у такого решения могут быть и неприятные последствия для россиян. Например, «резкое подорожание квадратного метра».
Ранее стало известно, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России за первый квартал нынешнего года, увеличилось на 8% в сравнении с показателями аналогичного периода 2021 года.