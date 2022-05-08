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54 минуты назад

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о новом всплеске COVID-19.

Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19
Фото:  Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач сообщил, что вспышки ковида прогнозировались в стране в мае и июне.

«Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России», — добавил он.

Однако новая волна вируса, по словам Крючкова, пройдет незаметно.

Иммунолог привел в качестве аргумента статистику по динамике смертности и госпитализации. По его мнению, текущая вспышка не сравнится по последствиям с появлением штаммов дельта и омикрон. Значительный подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется осенью, добавил Крючков.

Ранее главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил о возможном росте числа заражений COVID-19 в столичном регионе после майских праздников.

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