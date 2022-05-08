Иммунолог предупредил о новом всплеске COVID-19

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с радио Sputnik предупредил россиян о новом всплеске COVID-19.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач сообщил, что вспышки ковида прогнозировались в стране в мае и июне.

«Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России», — добавил он.

Однако новая волна вируса, по словам Крючкова, пройдет незаметно.

Иммунолог привел в качестве аргумента статистику по динамике смертности и госпитализации. По его мнению, текущая вспышка не сравнится по последствиям с появлением штаммов дельта и омикрон. Значительный подъем заболеваемости COVID-19 прогнозируется осенью, добавил Крючков.