Правительство выделит миллиарды рублей за вывоз россиян из-за рубежа

«Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, <…> понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей», — говорится в документе. Ростуризм должен проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в кабмин до 8 февраля 2023 года.