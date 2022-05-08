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1 час назад

Правительство выделит миллиарды на вывоз россиян из-за рубежа

Ura.Ruиещё 3

Правительство РФ выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз не менее 50 тысяч туристов из-за рубежа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство выделит миллиарды рублей за вывоз россиян из-за рубежа
Фото: ТАССТАСС

«Выделить Ростуризму в 2022 году для предоставления субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, <…> понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза из иностранных государств не менее 50 тысяч туристов, находящихся в соответствии с приобретенным туристским продуктом в иностранных государствах, бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 000 рублей», — говорится в документе. Ростуризм должен проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в кабмин до 8 февраля 2023 года.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В ответ на это Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для авиации РФ. Страны Европы не разрешили «Уральским авиалиниям» вывезти россиян. Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине. Сообщалось, что Гражданам России, оказавшимся за рубежом, Росавиация и Ростуризм окажут помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами. Уточнялось, что для получения поддержки необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком. Одним из обязательных условий является регистрация в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России.

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