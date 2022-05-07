Москвичи начали плевать на дорогие иномарки

В Москве начали замечать людей, плюющих на дорогие иномарки. Об одном таком случае рассказали в группе «Наша Ходынка — Гранд-Парк, Приват-Сквер и окрестности» запрещенной соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

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Автор топика написала, что видела подростка, оплевавшего автомобиль Porsche. «Я, конечно, отогнала. Вдруг тут родители мальчика есть, проведите беседу», — обратилась женщина к подписчикам группы, опубликовав фото школьника рядом с машиной.

В комментариях один из пользователей поделился аналогичной историей, свидетелем которой он стал. «Вчера только на моих глазах в Митино вдоль аллеи так же оплевали Porschе, и это были взрослые люди, женщины и мужчины», — рассказал мужчина.