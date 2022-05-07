Худрук театра Вахтангова крупно подставил Гармаша и Маковецкого

Художественный руководитель театра имени Вахтангова, лауреат всевозможных российских премий Римас Туминас в интервью мнимому министру культуры Украины Александру Ткаченко, а на самом деле пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, гордо признался в том, что обрабатывает по политическим вопросам актеров Сергея Гармаша и Сергея Маковецкого. Судя по его высказываниям, оба ведутся на агитационную деятельность.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

В подчинении Римаса Туминаса более 300 артистов театра имени Вахтангова, но для «обработки» он взял именно тех, кто появился на свет в Нелазежной, и у кого там живут родственники. Сергей Маковецкий родился в Киеве, а Сергей Гармаш – в Херсоне. Режиссер давно работает с этими актерами и знает все их привязанности, болевые точки.

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Сергей Маковецкий неоднократно рассказывал в интервью, что использует любую возможность для визита в Киев, что любит свой родной город больше всех других городов, что скучает. Сергей Маковецкий учился в русской школе, но при этом неплохо знает украинский язык.

Сергей Гармаш на каждом творческом вечере вспоминает свою юность в Херсоне, родителей, которые остались там, учебу в Днепропетровском театральном училище. Во время интервью с Дмитрием Гордоном говорил на украинском языке.

15 лет Сергей Гармаш играл Фамусова в спектакле театра «Современник» «Горе от ума» в постановке Римаса Туминаса. Некоторые критики, в частности, Глеб Ситковский написали в своих рецензиях о глумлении режиссера над русской классикой и бессмертным творением русского патриота Александра Грибоедова:

«Догадаться, для какой цели Римасу Туминасу вообще понадобился Грибоедов, было, глядя на сцену, решительно невозможно. Как обычно, он насытил свой спектакль занимательными трюками, но не придал им ровно никакого смысла. После антракта режиссер окончательно потерялся и даже перестал делать вид, что ему интересна эта пьеса. Чацкого спеленают в смирительную рубашку сразу же, как он только прочтет монолог о французике из Бордо».

Актер театра и кино Михаил Горевой (ему тоже довелось играть Фамусова в постановке Павла Сафонова) поделился своим мнением с одной из федеральных газет: "На мой взгляд, у Туминаса русофобская история «Горе от ума», и мне она не близка".

Народная артистка Россия Татьяна Васильевна выразила возмущением недостойным поведением Римаса Туминаса и прямо сказала: «Мне будет противно, если он вернется».