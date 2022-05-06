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1 час назад

В России продолжают дешеветь продукты питания

Елена Прошина

Некоторые продукты питания в России продолжили падать в цене с 23 по 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России подешевели некоторые продукты питания
Фото: ТАССТАСС

В частности, за минувшую неделю в большинстве субъектах России подешевел сахар. Цены на него упали на 0,9%. Также на 2,45% снизилась стоимость яиц, на 0,32% — охлажденных и мороженых кур, на 0,01% — свинины, на 0,3-4,5% — картофеля, на 0,3-2% — яблок, на 0,1-8,3% — белокочанной капусты, на 0,2-8% — репчатого лука.

При этом маргарин, сливочное масло, шоколадные конфеты, баранина, печенье, черный чай, мука, макаронные изделия, колбасы, молоко, гречка, мороженая рыба и плодоовощная продукция в период с 23 по 29 апреля наоборот подорожали. Больше всего вырос в цене маргарин (на 2,7%).

Общество,Росстат,
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