В России подешевели некоторые продукты питания

Некоторые продукты питания в России продолжили падать в цене с 23 по 29 апреля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В частности, за минувшую неделю в большинстве субъектах России подешевел сахар. Цены на него упали на 0,9%. Также на 2,45% снизилась стоимость яиц, на 0,32% — охлажденных и мороженых кур, на 0,01% — свинины, на 0,3-4,5% — картофеля, на 0,3-2% — яблок, на 0,1-8,3% — белокочанной капусты, на 0,2-8% — репчатого лука.
При этом маргарин, сливочное масло, шоколадные конфеты, баранина, печенье, черный чай, мука, макаронные изделия, колбасы, молоко, гречка, мороженая рыба и плодоовощная продукция в период с 23 по 29 апреля наоборот подорожали. Больше всего вырос в цене маргарин (на 2,7%).