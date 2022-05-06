Моргенштерна признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) в реестр физлиц, выполняющих функции «иностранного агента». На сайте ведомства указано, что рэпер внесен в список за «осуществление политической деятельности».

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Также Минюст пополнил список СМИ-«иноагентов». В него попали оппозиционные политики Владимир Милов и Любовь Соболь, публицист Леонид Гозман и социолог Борис Кагарлицкий, а также правозащитная организация «Апология», которая оказывает юридическую помощь задержанным на митингах.

Реестр НКО-«иноагентов» пополнил Краснодарский центр современного искусства «Типография».