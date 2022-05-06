Моргенштерна признали иноагентом

Министерство юстиции России внесло рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) в реестр физлиц, выполняющих функции «иностранного агента». На сайте ведомства указано, что рэпер внесен в список за «осуществление политической деятельности».
Также Минюст пополнил список СМИ-«иноагентов». В него попали оппозиционные политики Владимир Милов и Любовь Соболь, публицист Леонид Гозман и социолог Борис Кагарлицкий, а также правозащитная организация «Апология», которая оказывает юридическую помощь задержанным на митингах.
Реестр НКО-«иноагентов» пополнил Краснодарский центр современного искусства «Типография».
Ранее в пятницу Минюст РФ исключил из реестра СМИ-«иноагентов» четырех координаторов движения «Голос» - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина. Неделю назад министерство убрало из списка юриста Аркадия Любарева и координатора самарского отделения «Голоса» Людмилу Кузьмину.