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18 минут назад

Минюст внес Моргенштерна в реестр «иноагентов»

Вероника Полынина

Министерство юстиции России внесло рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) в реестр физлиц, выполняющих функции «иностранного агента». На сайте ведомства указано, что рэпер внесен в список за «осуществление политической деятельности».

Моргенштерна признали иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Минюст пополнил список СМИ-«иноагентов». В него попали оппозиционные политики Владимир Милов и Любовь Соболь, публицист Леонид Гозман и социолог Борис Кагарлицкий, а также правозащитная организация «Апология», которая оказывает юридическую помощь задержанным на митингах.

Супруга Моргенштерна объявила о разводе

Реестр НКО-«иноагентов» пополнил Краснодарский центр современного искусства «Типография».

Ранее в пятницу Минюст РФ исключил из реестра СМИ-«иноагентов» четырех координаторов движения «Голос» - Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина. Неделю назад министерство убрало из списка юриста Аркадия Любарева и координатора самарского отделения «Голоса» Людмилу Кузьмину.

Общество,Алишер Моргенштерн,Александр Лютов,Любовь Соболь,Людмила Кузьмина,Борис Кагарлицкий,Леонид Гозман,Владимир Милов,Аркадий Любарев,Минюст России,
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