Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех физлиц

Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ-иноагентов четырех физических лиц. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович , Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. Все четверо исключенных из реестра являются координаторами движения "Голос" (признано в РФ иноагентом).