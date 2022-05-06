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1 час назад

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех физлиц

ТАССиещё 6

Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ-иноагентов четырех физических лиц. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четырех физлиц
Фото: ТАССТАСС

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. Все четверо исключенных из реестра являются координаторами движения "Голос" (признано в РФ иноагентом).

Министерство юстиции РФ включило их в реестр иноагентов осенью 2021 года.

Общество,Александр Лютов,Минюст России,
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