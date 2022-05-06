Как правильно носить Георгиевскую ленту и куда не стоит прикреплять победный символ, читайте в материале «Рамблера».

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Георгиевская лента — символ победы, который повязывают все чествующие ветеранов 9 мая как знак уважения, скорби и памяти последствий Великой Отечественной войны. Между тем ярко оранжево-черный аксессуар, названный в честь Святого Георгия Победоносца, это не просто символ военных достижений, а официально закрепленный атрибут со своими тонкостями и правилами ношения.

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Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. Почетной лентой, орденом Святого Георгия Победоносца и пожизненным жалованием в то время награждали только за особое проявление личного мужества и отваги.

Несколько столетий назад этот символ победы даже передавался по наследству — к нему прилагалась не только семейная гордость и особый статус, но и солидное жалование. Носили награду на шее или на левой стороне груди: через правое плечо или в петлице — положение ордена менялось в зависимости от звания награжденного. Отметим, что с 1917 по 1941 год ношение этого знака почета в нашей стране было запрещено.

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Что символизирует Георгиевская лента и как ее носить

Св. Георгий Победоносец является символом храбрости, отваги и героизма. По общепринятой трактовке цветов, желтый (или оранжевый) символизирует огонь и воскрешение, а черный — дым, порох и смерть. Однако существует мнение, что эти цвета соответствуют цветам герба Российской Империи: черный орел на золотом фоне.

В преддверии праздника приобрести ленту можно практически в любом магазине. Официального закона или штрафов за некорректное использование победного символа пока нет, но есть общественные организации, которые установили правила и тщательно следят за их выполнением. Не стоит использовать ленточку как модный аксессуар или вешать на мебель или автомобиль. Георгиевская лента должна располагаться на груди, ближе к сердцу, как знак памяти о подвигах ветеранов. Важно держать ее в опрятном виде и не использовать как шнурки или удобные веревочки.

На что стоит обратить внимание при завязывании Георгиевской ленточки:

Если вы раньше не завязывали сложные фигуры, лучше потренируйтесь несколько раз на обычной гладкой и плотной атласной ленте, чтобы не испортить ту, что предназначена для праздника. Тщательно прогладьте ленту утюгом перед тем, как завязывать ее, чтобы на ней не было некрасивых заломов, часто приобретаемых при длительном хранении. Для крепления лучше всего использовать незаметные булавки без какого-либо декора. Их можно спрятать под складкой ткани или расположить в наименее заметном уголке. Дополнительно поверх ленты допускается приколоть тематический значок или брошь советской эпохи, подходящей по смыслу и тематике праздника. Концы можно срезать наискосок, оставив по краям острые углы, или на манер флажка, сделав два косых среза. Чтобы края не растрепались и из них не полезли нити, можно аккуратно прижечь их.

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Куда повязывать Георгиевскую ленточку:

Традиционно этот важный элемент празднования 9 мая располагают в районе сердца — именно так люди дают понять, что гордятся, помнят и сердечно благодарят тех, кому обязаны этой победой.

Не стоит размещать ее на сумке, в волосах вместо резинки, на шее, поясе или обуви, не одобряется размещение Георгиевской ленты на шее домашних питомцев, а также в качестве украшения интерьеров квартир, домов и общественных мест. Иногда допускается закрепить ее на букете для участников Великой Отечественной войны или на венке, возлагаемом в честь праздника.

Как завязать Георгиевскую ленту:

Петелька. Отрежьте 10-15 сантиметров ленты, перекрестите концы в виде буквы «Х» и заколите середину брошью, булавкой или значком. Носите на левой стороне груди.

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Простой бант. Завязывайте его любым привычным способом, главное потом расправьте узелок, «ушки» и концы ленты. Также можно не завязывать ленту, а просто сформировать из нее две петельки и закрепить их в середине булавкой или значком.

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Зигзаг. Сложите Георгиевскую ленту гармошкой в три раза и немного потяните за кончики, чтобы получилась буква «N». Закрепите булавками или сшейте. Прикрепите к одежде булавкой, брошью или значком. Чтобы не было видно швов, используйте черные нитки и сделайте закрепочные швы на черной полоске.