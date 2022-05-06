Как правильно носить Георгиевскую ленту и куда не стоит прикреплять победный символ, читайте в материале «Рамблера».
Георгиевская лента — символ победы, который повязывают все чествующие ветеранов 9 мая как знак уважения, скорби и памяти последствий Великой Отечественной войны. Между тем ярко оранжево-черный аксессуар, названный в честь Святого Георгия Победоносца, это не просто символ военных достижений, а официально закрепленный атрибут со своими тонкостями и правилами ношения.
Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. Почетной лентой, орденом Святого Георгия Победоносца и пожизненным жалованием в то время награждали только за особое проявление личного мужества и отваги.
Несколько столетий назад этот символ победы даже передавался по наследству — к нему прилагалась не только семейная гордость и особый статус, но и солидное жалование. Носили награду на шее или на левой стороне груди: через правое плечо или в петлице — положение ордена менялось в зависимости от звания награжденного. Отметим, что с 1917 по 1941 год ношение этого знака почета в нашей стране было запрещено.
Св. Георгий Победоносец является символом храбрости, отваги и героизма. По общепринятой трактовке цветов, желтый (или оранжевый) символизирует огонь и воскрешение, а черный — дым, порох и смерть. Однако существует мнение, что эти цвета соответствуют цветам герба Российской Империи: черный орел на золотом фоне.
В преддверии праздника приобрести ленту можно практически в любом магазине. Официального закона или штрафов за некорректное использование победного символа пока нет, но есть общественные организации, которые установили правила и тщательно следят за их выполнением. Не стоит использовать ленточку как модный аксессуар или вешать на мебель или автомобиль. Георгиевская лента должна располагаться на груди, ближе к сердцу, как знак памяти о подвигах ветеранов. Важно держать ее в опрятном виде и не использовать как шнурки или удобные веревочки.
Традиционно этот важный элемент празднования 9 мая располагают в районе сердца — именно так люди дают понять, что гордятся, помнят и сердечно благодарят тех, кому обязаны этой победой.
Не стоит размещать ее на сумке, в волосах вместо резинки, на шее, поясе или обуви, не одобряется размещение Георгиевской ленты на шее домашних питомцев, а также в качестве украшения интерьеров квартир, домов и общественных мест. Иногда допускается закрепить ее на букете для участников Великой Отечественной войны или на венке, возлагаемом в честь праздника.
Петелька. Отрежьте 10-15 сантиметров ленты, перекрестите концы в виде буквы «Х» и заколите середину брошью, булавкой или значком. Носите на левой стороне груди.
Простой бант. Завязывайте его любым привычным способом, главное потом расправьте узелок, «ушки» и концы ленты. Также можно не завязывать ленту, а просто сформировать из нее две петельки и закрепить их в середине булавкой или значком.
Зигзаг. Сложите Георгиевскую ленту гармошкой в три раза и немного потяните за кончики, чтобы получилась буква «N». Закрепите булавками или сшейте. Прикрепите к одежде булавкой, брошью или значком. Чтобы не было видно швов, используйте черные нитки и сделайте закрепочные швы на черной полоске.