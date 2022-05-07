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1 час назад

ФОМ выяснил глубину познаний россиян о Великой Отечественной войне

Lenta.ruиещё 2

62 процента россиян заявили, что хорошо знают историю Великой Отечественной войны. Исследование глубины познаний граждан провел Фонд «Общественное мнение».

ФОМ выяснил глубину познаний россиян о Великой Отечественной войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Между тем 29 процентов респондентов признались, что плохо знакомы с историей. Выяснилось также, что 53 процента граждан убеждены в том, что их соотечественникам недостает знаний о Великой Отечественной войне. 28 процентов, напротив, выразили мнение, что россияне хорошо знают свою историю.

На вопрос о том, собираются ли они пойти на памятные мероприятия, 77 процентов опрошенных ответили утвердительно, 19 процентов сказали, что ничего подобного не планируют.

6 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для россиян День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости. Он добавил, что с точки зрения национальной гордости значение этого праздника переоценить невозможно.

Общество,День Победы,Дмитрий Песков,Фонд "Общественное мнение",
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