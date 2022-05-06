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24 минуты назад

Ушел из жизни писатель-фантаст Сергей Дяченко

Газета.Ru

Умер известный писатель-фантаст Сергей Дяченко. Об этом сообщила его супруга Марина на странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко
Фото: СоцсетиСоцсети

Он скончался в возрасте 77 лет 5 мая. Причина смерти не называется.

Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве. По профессии он был врачом, однако в 70-х годах стал писать сценарии, а в 19080 году окончил сценарный факультет ВГИКа.

В начале 90-х годов он познакомился с актрисой Мариной Ширшовой, вскоре пара поженилась. С 1994 года супруги начали вместе писать фантастические романы и повести. Среди наиболее известных работ — трилогия «Ведьмин век», дилогия Vita Nostra, цикл «Скитальцы». Также они написали сценарии к фильмам «Обитаемый остров», «Рейдер», «Белая гвардия», «Темный мир: Равновесие» и другим.

До 2009 года Дяченко жил в Киеве, после этого переехал в Москву, а в 2013 году — в Лос-Анджелес.

Общество,Сергей Дяченко,
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