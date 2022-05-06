В России нашли замену винам из Франции и Италии

«Далее товарная матрица продолжит расти в объеме. Это будет происходить благодаря активному поиску новых партнеров, в том числе за счет пула дружественных стран — Китая, Бразилии и Индии. Подавляющее большинство нынешних зарубежных поставщиков готовы продолжать отгрузки и дальше хотят работать с Россией», — сказал Исаченков «Известиям». В компании Ladoga пока не в курсе, когда в России начнется продажа вина из Китая и Индии. По словам Исаченкова, у дистрибьюторов сохраняются логистические сложности, но импорт продолжается.