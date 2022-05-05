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30 минут назад

У россиян крадут деньги от имени Джонни Деппа

Елена Прошина

В России появились масштабные мошеннические схемы с криптовалютой и NFT. Аферисты «нагоняют» трафик на свои сайты, используя популярные темы с участием звезд, в том числе судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает Group-IB в своем Telegram-канале.

У россиян крадут деньги от имени Джонни Деппа
Фото: ReutersReuters

«На фейковом канале Джонни Деппа в YouTube преступники вставили в стрим заседания баннер с QR-кодом, ведущим на ресурс musktesla2022.com — якобы партнерский проект Илона Маска и Tesla, и предлагают удвоить биткоины или эфиры», — говорится в сообщении.

В Group-IB отметили, что подобную схему киберпреступники используют уже давно. В своих видео хакеры предлагают «выгодно вложиться» в криптовалюту: отправить один биткоин или эфир и получить два. Но, конечно, никакого удвоения не происходит.

Помимо Деппа и Херд мошенники используют фейковые онлайн-трансляции программиста Виталика Бутерина, бизнесменов Илона Маска и Брэда Гарлингхауса.

На все криптокошельки злоумышленников, которые удалось проанализировать Group-IB, перевели 281 транзакцию на сумму более 1 680 000 доллара.

Общество,Джонни Депп,
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