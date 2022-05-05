У россиян крадут деньги от имени Джонни Деппа

В России появились масштабные мошеннические схемы с криптовалютой и NFT. Аферисты «нагоняют» трафик на свои сайты, используя популярные темы с участием звезд, в том числе судебные разбирательства между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает Group-IB в своем Telegram-канале.
«На фейковом канале Джонни Деппа в YouTube преступники вставили в стрим заседания баннер с QR-кодом, ведущим на ресурс musktesla2022.com — якобы партнерский проект Илона Маска и Tesla, и предлагают удвоить биткоины или эфиры», — говорится в сообщении.
В Group-IB отметили, что подобную схему киберпреступники используют уже давно. В своих видео хакеры предлагают «выгодно вложиться» в криптовалюту: отправить один биткоин или эфир и получить два. Но, конечно, никакого удвоения не происходит.
Помимо Деппа и Херд мошенники используют фейковые онлайн-трансляции программиста Виталика Бутерина, бизнесменов Илона Маска и Брэда Гарлингхауса.
На все криптокошельки злоумышленников, которые удалось проанализировать Group-IB, перевели 281 транзакцию на сумму более 1 680 000 доллара.