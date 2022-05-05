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42 минуты назад

Россиянам напомнили способы защиты от укусов клещей

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О способах защитить себя от укусов клещей рассказала «Подмосковью сегодня» главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Россиянам напомнили способы защиты от укусов клещей
Фото: Erik Karits / PexelsErik Karits / Pexels

Она напомнили, что клещи чаще живут в траве или кустарниках и могут переносить различные заболевания: энцефалит, болезнь Лайма и многие другие инфекции. При этом укус насекомых практически не ощутим, поскольку слюна имеет обезболивающий эффект.

Чтобы значительно снизить риск укуса клещом, врач советует максимально закрывать тело одеждой светлых оттенков. Она должна плотно прилегать к телу, в том числе рукава и штанины. На пешие прогулки следует надевать сапоги, заправлять штаны в носки и носить головные уборы. Нисо Одинаева рекомендует использовать репелленты (отпугивающие насекомых вещества).

Ранее МЧС предупредило россиян о самом опасном виде клеща. Специалисты также отметили, что в стране встречается около 60 видов иксодид.

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