В РПЦ назвали «абсолютно отвратительным» шоу Филиппа Киркорова со светящимся крестом. Народный артист мог оскорбить чувства верующих.

Такое мнение в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем это представление абсолютно отвратительным, провокационным и представляющим собой издевательство над самым значимым христианским символом. Я считаю подобные шоу абсолютно недопустимыми и скорее всего ещё и нарушающими законодательство о защите чувств верующих».

Накануне обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова поступило от предпринимателя, основателя телеканала Царьград ТВ, председателя общества «Царьград» Константина Малофеева.