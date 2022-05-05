В РПЦ назвали «абсолютно отвратительным» шоу Филиппа Киркорова со светящимся крестом. Народный артист мог оскорбить чувства верующих.
Такое мнение в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» высказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы считаем это представление абсолютно отвратительным, провокационным и представляющим собой издевательство над самым значимым христианским символом. Я считаю подобные шоу абсолютно недопустимыми и скорее всего ещё и нарушающими законодательство о защите чувств верующих».
Накануне обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова поступило от предпринимателя, основателя телеканала Царьград ТВ, председателя общества «Царьград» Константина Малофеева.
Поводом стал один из номеров Киркорова на его сольном концерте, который прошёл в Кремлёвском дворце 30 апреля. Во время представления Киркоров танцевал и пел на декорациях в виде креста, внутри которого была «распята» актриса.